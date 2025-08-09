Σοκαριστικό τροχαίο στη Χερσόνησο: Νεκρός πεζός μετά από σύγκρουση βαν με μοτοσικλέτα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Χερσόνησο Ηρακλείου, στην Κρήτη, με θύμα έναν πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.gr, ένα βαν που κινούνταν από τα Μάλια με κατεύθυνση προς τη Χερσόνησο βρέθηκε μπροστά σε έναν άνδρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Το βαν προσπάθησε να αποφύγει τον πεζό, ωστόσο στην προσπάθειά του συγκρούστηκε με μια μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα, με τον άτυχο άνδρα να παρασύρεται και να χάνει τελικά τη ζωή του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.