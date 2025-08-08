Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι - Νεκρός 60χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην 111 στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου όταν νταλίκα συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγάκι που μετέφερε μελίσσια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 60χρονος που το οδηγούσε.

Πρόκειται για τον 60χρονο Γιάννη Αθανασόπουλο από το Καρπέτα Αχαϊας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του tempo24.news, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

Τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία καθώς δεν άντεξε αφήνοντας την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ανάρτηση για την επιχείρηση απεγκλωβισμού του άτυχου άνδρα αναφέροντας πως στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν τον άνδρα και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.



Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

