Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Ζεφύρι - Αυτοκίνητο χτύπησε μηχανή και... έγινε καπνός

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά από το συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά ο δικυκλιστής ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο Ζεφύρι όταν μηχανή συγκρούστηκε με όχημα ΙΧ.

Συγκεκριμένα το συμβάν πραγματοποιήθηκε στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης και ως αποτέλεσμα είχε να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.

Μάλιστα, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος αφήνοντας πίσω τον σοβαρά τραυματισμένο δικυκλιστή, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν.

Οι αστυνομικές αναζητούν τον οδηγό του ΙΧ.

