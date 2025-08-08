Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Ζεφύρι - Αυτοκίνητο χτύπησε μηχανή και... έγινε καπνός
Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά από το συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά ο δικυκλιστής ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο Ζεφύρι όταν μηχανή συγκρούστηκε με όχημα ΙΧ.
Συγκεκριμένα το συμβάν πραγματοποιήθηκε στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης και ως αποτέλεσμα είχε να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.
Μάλιστα, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος αφήνοντας πίσω τον σοβαρά τραυματισμένο δικυκλιστή, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν.
Οι αστυνομικές αναζητούν τον οδηγό του ΙΧ.