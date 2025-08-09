Κορινθία: Εισβολή «τρόμου» σε κρεοπωλείο - Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στην βιτρίνα - Φωτογραφίες

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κορινθία, όταν αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εισέβαλε σε κρεοπωλείο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πανικό στους πελάτες. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το KorinthosTV, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σάββατου όταν το όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και «εισέβαλε» στο κατάστημα, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσοψη.

Το ευτύχημα είναι πως δεν σημειώθηκε τραυματισμός, καθώς εκείνη την ώρα το κατάστημα ήταν κλειστό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου να διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες στην πρόσοψη του κρεοπωλείου, τα τζάμια είναι θρυμματισμένα, με κομμάτια να έχουν σκορπίσει στο πεζοδρόμιο και μέσα στο κατάστημα.

Το αυτοκίνητο, με εμφανείς υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος και τον προφυλακτήρα παραμορφωμένο, έχει σταματήσει λίγα μέτρα μέσα στον χώρο, ανάμεσα σε ψυγεία και προθήκες. Κομμάτια μετάλλου, σπασμένα ράφια και διάσπαρτα προϊόντα μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

