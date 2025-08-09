«Καλή Παναγιά»: Πήραν το δίπλωμα οδήγησης από καλόγρια γιατί μιλούσε στο κινητό

Καθημερινοί είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας στα Τρίκαλα για την αυστηρή τήρηση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κανείς παραβάτης δεν γλιτώνει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα trikalavoice.gr προ ημερών επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης από καλόγρια η οποία οδηγώντας το όχημα της Μονής της πέρασε μπροστά από μπλόκο της Τροχαίας στην κεντρική πλατεία κρατώντας στο χέρι το κινητό τηλέφωνό της.

Η μοναχή ισχυρίστηκε ότι… δεν απάντησε το πρόσωπο που καλούσε, αλλά οι άνδρες της Τροχαίας έκαναν κανονικά τη δουλειά τους.

Πάντως, η ίδια δέχθηκε με σεμνότητα το πρόστιμο και ευχήθηκε «Καλή Παναγιά» στους τροχονόμους.