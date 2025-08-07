Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι Πειραιά - Σε χαμηλές ταχύτητες η Κηφισίας

Αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (7/8) στο Λεκανοπέδιο οι οδηγοί των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στην παραλιακή οδό προς Πειραιά, ειδικά από το ύψος της Κηφισού μέχρι το λιμάνι, όπου η έξοδος των αδειούχων συνεχίζεται ασταμάτητα και τα πλοία αναχωρούν γεμάτα.

Η περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ενώ και στον Κηφισό η κίνηση είναι έντονη και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός, προς το παρόν, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Μάλιστα, για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση, τα ΚΤΕΛ έχουν βγάλει επιπλέον δρομολόγια, βοηθώντας τους ταξιδιώτες στην αποχώρηση τους.