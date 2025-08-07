Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι Πειραιά - Σε χαμηλές ταχύτητες η Κηφισίας
Συνεχίζεται η μαζική έξοδος των αδειούχων την ίδια ώρα που με το πόδι στο φρένο είναι αρκετοί οδηγοί που βρίσκονται στον Πειραιά.
Αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (7/8) στο Λεκανοπέδιο οι οδηγοί των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στην παραλιακή οδό προς Πειραιά, ειδικά από το ύψος της Κηφισού μέχρι το λιμάνι, όπου η έξοδος των αδειούχων συνεχίζεται ασταμάτητα και τα πλοία αναχωρούν γεμάτα.
Η περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ενώ και στον Κηφισό η κίνηση είναι έντονη και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός, προς το παρόν, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.
Μάλιστα, για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση, τα ΚΤΕΛ έχουν βγάλει επιπλέον δρομολόγια, βοηθώντας τους ταξιδιώτες στην αποχώρηση τους.