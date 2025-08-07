Κλειστή λωρίδα στην Αλεξάνδρας λόγω επικίνδυνης κολώνας σηματοδότη

Κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει προκληθεί αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Δημητσάνας, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης μιας κολώνας φωτεινού σηματοδότη. Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού και για την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Συνιστάται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, εφόσον είναι εφικτό, για να αποφύγουν την επιπλέον ταλαιπωρία.

Φωτογραφίες Γιάννης Κέμμος / Flash.gr