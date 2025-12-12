Αθήνα: 20χρονος κυκλοφορούσε με καλάσνικοφ σε βαλίτσα

Στη σύλληψη 20χρονου ημεδαπού, που κατείχε και μετέφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov», προχώρησαν πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (11/12) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο νεαρός εντοπίστηκε σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στην Αθήνα, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν σε έλεγχο.

Σε τροχήλατη βαλίτσα που είχε μαζί του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκι «Kalashnikov»

γεμιστήρα με 12 φυσίγγια

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Φώτο: ΕΛΑΣ

Στον ανακριτή ο συλληφθείς

Ο 20χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τυχόν εμπλοκή του σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.