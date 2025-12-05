Άγιος Νικόλαος: Μαθητής συνελήφθη με 2 κιλά ναρκωτικά και με πάνω από 27.000 ευρώ

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από χθες, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ένας ανήλικος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος πήγε στο σχολείο του έχοντας πάνω του μικροποσότητα χασίς, ωστόσο στο σπίτι του έκρυβε 2 κιλά. Ο ανήλικος συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση.

Αστυνομικοί, που είχαν πληροφορίες για τη δράση του, ακινητοποίησαν τον μαθητή έξω από το ΕΠΑΛ του Αγίου Νικολάου όπου φοιτεί και σε σωματικό έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του περίπου 20 γραμμάρια κάνναβης και περισσότερα από 500 ευρώ.

Μετά τη σύλληψη, ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του και σε υπαίθριο χώρο που είχε ως «καβάτζα», όπου εντοπίστηκαν 2 κιλά κάνναβης και μικροποσότητα κοκαΐνης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν επίσης 27.710 ευρώ που προέρχονταν από την εγκληματική του δραστηριότητα, αναφέρει το τοπικό μέσο anatolh.gr.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνλικά κατασχέθηκαν τόσο από το σπίτι του όσο και από την «καβάτζα» (υπαίθριος χώρος στάθμευσης που χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόκρυψης) του ανήλικου:

988,9 γραμμάρια κάνναβης



2,1 γραμμάρια κοκαΐνης



Χρηματικό ποσό 27.710 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα



Ζυγαριά



Μαχαίρι

Μάλιστα, συνελήφθη και η μητέρα του μαθητή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ δικογραφία για την ίδια κατηγορία σχηματίστηκε σε βάρος του πατέρα του.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.