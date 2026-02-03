Ξεσηκώνονται οι μαθητές για το Εθνικό Απολυτήριο - «Θέλουν να κάνουν το σχολείο ακόμη πιο ανυπόφορο»

«Αυτοί που μιλάνε για "διαλόγους" να ακούσουν καλά τους μαθητές! Το Εθνικό Απολυτήριο θα μείνει χαρτιά!». Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το Εθνικό Απολυτήριο έχει προκαλέσει ξεσηκωμό στις τάξεις των μαθητών, που ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους, αλλά και να προχωρήσουν σε καταλήψεις, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στο Εθνικό Απολυτήριο.

Με ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας προαναγγέλλει καταλήψεις στα σχολεία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια (26/02) και συμμετοχή στα συλλαλητήρια των εργαζομένων (28/02), με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

«Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί!», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι μαθητές και συνεχίζουν: «Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!

Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας!

Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας "κοιλάδες των Τεμπών"!

Αυτό μας έδειξαν οι 45 νεκροί στην Ισπανία από εκτροχιασμό τρένων, η φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα που για λίγο δεν έκαψε τη μισή Αττική, η νεκρή γυναίκα στην Γλυφάδα από τις πλημμύρες, οι εργάτριες στα Τρίκαλα που δεν γύρισαν ποτέ σπίτια τους μετά από τη δουλειά! Αυτό μας δείχνει η καθημερινότητά μας στο σχολείο, με τα ταβάνια και τα φωτιστικά που πέφτουν στα κεφάλια μας, με τις τάξεις μας που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, τα σχολεία που κλείνουν στην κακοκαιρία γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας».

«Τριπλές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε κάθε τάξη του Λυκείου»

«Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος που επιλέγει να μην προστατεύει τις ζωές μας, γιατί προτιμά να δίνει εκατομμύρια για τον πόλεμο. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που επιλέγει να χαρίζει λεφτά στους βιομήχανους και στους τραπεζίτες, τσάμπα πετρέλαιο στους εφοπλιστές και να μας αφήνει να ξεπαγιάζουμε στα σπίτια και στις τάξεις μας. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρει να δίνει οδηγίες για να μειωθούν κι άλλο τα χρήματα για ασφαλείς μεταφορές, και να αυξηθούν τα χρήματα για δρομολόγια που μεταφέρουν πολεμικούς εξοπλισμούς.



Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη γιατί, κυβερνήσεις, κράτος, ΕΕ κάνουν το σχολείο μας κάθε χρόνο και χειρότερο, αγχωτικό, κέντρο εξεταστικό! Έχουν ευθύνη που τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις και κενά, χωρίς κανένα μέτρο για την ασφάλεια μας.



Τώρα θέλουν να κάνουν το σχολείο μας ακόμη πιο ανυπόφορο, να μας φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή Τριπλές Πανελλαδικές σε κάθε τάξη του Λυκείου και σε όλα τα μαθήματα και με Τράπεζα Θεμάτων!



Αυτοί που μιλάνε για "Διαλόγους" να ακούσουν καλά τους μαθητές! Το Εθνικό Απολυτήριο θα μείνει χαρτιά!».

«Οι οικογένειές μας πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό»

«Δε θέλουμε το Εθνικό Απολυτήριο, γιατί μας διαχωρίζει ακόμη περισσότερο με βάση τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειές μας να πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό! Γιατί δε θέλουμε τα όνειρά μας για να σπουδάσουμε στη σχολή που μας αρέσει να μετριούνται σε ευρώ! Αυτό είναι άδικο! Δεν θέλουμε όλα μας τα χρόνια στο σχολείο να είναι παπαγαλία, άγχος και εξετάσεις. Δε φτάνει που ήδη τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε φροντιστήρια, που δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο ούτε για να πάμε βόλτα με τους φίλους μας, με το Εθνικό Απολυτήριο θα μας φορτώσουν κι άλλο άγχος, κι άλλο τρέξιμο για ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, με τεράστια ποσά σε φροντιστήρια για τις οικογένειες μας. Δηλαδή, πλήρωνε αλλιώς απολυτήριο δεν έχει…



Έχουμε δώσει υπόσχεση: δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας, οι διεκδικήσεις μας, τα όνειρά μας! Δίκαιο είναι σήμερα να μπει "μπλόκο" στην πολιτική του κέρδους. Δίκαιο είναι να μπορούμε να ζούμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα, να μην τσακίζονται οι οικογένειές μας στις ατελείωτες ώρες δουλειάς, να μην περιορίζουμε τις ανάγκες μας στα όρια των μισθών - χαρτζιλίκι. Δίκαιο είναι να διεκδικήσουμε το σχολείο που μας αξίζει, σχολείο δημιουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό! Με δραστηριότητες, εκδρομές και σύγχρονα βιβλία που να μην κόβεσαι και από αυτά αν δεν έχουν λεφτά οι γονείς σου!

Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών

Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε:

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με διήμερες ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 26 και 27 Φλεβάρη.

26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια

28 Φλεβάρη, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων!

Διεκδικούμε:

Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι: κράτος, κυβερνήσεις, Υπουργοί και εταιρεία.

Να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη, άλλα εγκλήματα επειδή υπολογίζουν τη ζωή και την ασφάλειά μας ως κόστος.

Να μη διανοηθούν να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»