Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το νέο Εθνικό Απολυτήριο

Όπως έγινε γνωστό, από τη δημοσιοποίηση του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 12:00 σε σύσκεψη για το νέο Εθνικό Απολυτήριο, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το Εθνικό Απολυτήριο στην Ελλάδα αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα από επίσημα χείλη, το νέο σύστημα σχεδιάζεται να εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2029‑2030 και θα αντικαταστήσει σταδιακά τις κλασικές Πανελλήνιες Εξετάσεις ως βασικό τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το σχέδιο προβλέπει ενιαία αξιολόγηση των μαθητών βάσει των βαθμών όλων των τάξεων του Λυκείου, με στόχο μια πιο δίκαιη και συνολική εικόνα της επίδοσης κάθε μαθητή. Παράλληλα, επιδιώκεται η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου και η μείωση της πίεσης των εξετάσεων τεσσάρων ωρών.

Το θέμα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και πολιτικό διάλογο, ενώ η τελική μορφή του Εθνικού Απολυτηρίου αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα.