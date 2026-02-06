Η «γενιά του 2028» στο μικροσκόπιο: Ποια παιδιά θα εγκαινιάσουν το νέο Λύκειο

Η παρουσίαση του οδικού χάρτη για το νέο Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σηματοδοτεί την έναρξη ενός Εθνικού Διαλόγου με σαφή αποδέκτη τη λεγόμενη «Γενιά του 2028». Αν και η υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι δεν αλλάζει τίποτα για τους μαθητές που φοιτούν ήδη στο Λύκειο ή στη Γ' Γυμνασίου, άφησε ανοιχτό παράθυρο για τους σημερινούς μαθητές της Β' Γυμνασίου, η τύχη των οποίων θα κριθεί από την πορεία του διαλόγου.

Με ορίζοντα εφαρμογής το σχολικό έτος 2027-2028, το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να αναμετρηθεί με τη μεγαλύτερη παθογένεια της ελληνικής εκπαίδευσης, τη μετατροπή του Λυκείου σε έναν άψυχο «προθάλαμο» των πανελλήνιων εξετάσεων.

Δείτε την παρουσίαση του υπουργείου Παιδείας

Το τέλος του Λυκείου ως «προθάλαμος εξετάσεων»

«Το σημερινό σύστημα μεγαλώνει την πίεση, το άγχος και τις ανισότητες», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, περιγράφοντας την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών που εξαντλούνται οικονομικά και ψυχικά στα φροντιστήρια. Το κεντρικό στοίχημα είναι το Εθνικό Απολυτήριο να αποκτήσει αυτόνομη αξία.

Για να επιτευχθεί αυτό, το Απολυτήριο θα εμπλουτιστεί με δωρεάν Κρατικά Πιστοποιητικά Πληροφορικής και Γλωσσομάθειας. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα πραγματικό «διαβατήριο» δεξιοτήτων, χρήσιμο ακόμη και για τους μαθητές που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο «ψηφιακός ισοσταθμιστής» και η Τράπεζα Θεμάτων

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας επενδύει στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο ήδη καταγράφει αύξηση επισκεψιμότητας 30%. Με την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων για την Α' και Β' Λυκείου, η Πολιτεία επιχειρεί να λειτουργήσει ως «ισοσταθμιστής», παρέχοντας δωρεάν υποστήριξη σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα.

Στο τεχνικό σκέλος, η Τράπεζα Θεμάτων θα εμπλουτιστεί με 2.500 νέα θέματα. Η μεγάλη ανατροπή, ωστόσο, αφορά την αξιολόγηση. Σημαντική πτυχή του διαλόγου για το νέο απολυτήριο και το εξεταστικό θα είναι ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών από το Σώμα Αξιολογητών (εξωτερικοί βαθμολογητές), προκειμένου να μπει τέλος στην «πληθωριστική» ή χαριστική βαθμολογία και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος.

Υπουργείο Παιδείας

Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών

10 Φεβρουαρίου: Παρουσίαση της πρότασης στη Βουλή

13 Φεβρουαρίου: Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου υπό τον Πρύτανη Μιχάλη Σφακιανάκη

Απρίλιος 2026: Λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για διαβούλευση με τους πολίτες

Νοέμβριος 2026: Κατάθεση της τελικής νομοθετικής πρότασης

Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) παραμένουν ως έχουν, μέχρι να προκύψει ένα σύστημα εξίσου αδιάβλητο. Για τη «Γενιά του 2028», ο διάλογος που ξεκινά δεν είναι απλώς τεχνικός, αλλά μια δέσμευση για ένα σχολείο που θα μετράει στην πράξη.

Q&A: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το Εθνικό Απολυτήριο

1.Ποιοι μαθητές θα εγκαινιάσουν το νέο σύστημα;

Ο στόχος είναι το σχολικό έτος 2027-2028. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές αφορούν κατά κύριο λόγο τους σημερινούς μαθητές της Β' Γυμνασίου και των μικρότερων τάξεων.

2.Τι αλλάζει για τους μαθητές που είναι τώρα στο Λύκειο;

Απολύτως τίποτα. Οι μαθητές της Α', Β' και Γ' Λυκείου, καθώς και της Γ' Γυμνασίου, θα αποφοιτήσουν με το υφιστάμενο σύστημα.

3. Καταργούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις;

Όχι. Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι Πανελλαδικές παραμένουν ως η πιο αξιόπιστη μέθοδος εισαγωγής στα ΑΕΙ, μέχρι ο διάλογος να υποδείξει ένα εξίσου δίκαιο σύστημα.

4. Τι είναι το Εθνικό Απολυτήριο;

Είναι ένας αναβαθμισμένος τίτλος σπουδών που θα περιλαμβάνει, εκτός από τη βαθμολογία, δωρεάν πιστοποιήσεις πληροφορικής και ξένων γλωσσών, έχοντας αυτόνομη αξία στην αγορά εργασίας.

5. Θα μετράει ο βαθμός των τριών τάξεων του Λυκείου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ;

Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά ερωτήματα του Εθνικού Διαλόγου. Εξετάζεται η προσμέτρηση των επιδόσεων και των τριών τάξεων στον τελικό μέσο όρο, ώστε η αξιολόγηση να μην κρίνεται σε μία μόνο στιγμή.

6. Τι αλλάζει στον τρόπο βαθμολόγησης στα σχολεία;

Εξετάζεται η θέσπιση Σώματος Αξιολογητών. Αυτό σημαίνει ότι τα γραπτά των ενδοσχολικών εξετάσεων μπορεί να βαθμολογούνται από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς και όχι από τον καθηγητή της τάξης, για μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.

7. Τι ισχύει για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ);

Η ΕΒΕ παραμένει σε ισχύ. Στόχος είναι να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο ακαδημαϊκό επίπεδο για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

8. Πώς μπορούν οι γονείς να συμμετάσχουν στον διάλογο;

Τον Απρίλιο θα λειτουργήσει ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για έναν μήνα, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει προτάσεις και σχόλια για το νέο Λύκειο.