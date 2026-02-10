Λύκειο από την αρχή: Πώς θα βγαίνει ο βαθμός και πόσα μαθήματα μένουν

Σε μια συνολική αναδιάρθρωση της λειτουργίας του Λυκείου προχωρά η κυβέρνηση, με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να παρουσιάζει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τις βασικές κατευθύνσεις για το νέο Εθνικό Απολυτήριο. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αποκατάσταση της αυτοτέλειας του Λυκείου, ώστε να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως «προθάλαμος» για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη, η κεντρική φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι η αξιολόγηση του μαθητή να μην κρίνεται «σε μία μέρα και σε μία στιγμή», αλλά να αποτυπώνεται η συνολική του προσπάθεια στις τάξεις του Λυκείου. Το Εθνικό Απολυτήριο σχεδιάζεται ως ένας ουσιαστικός τίτλος γνώσης με διεθνή αναγνώριση, που θα δίνει αξία στην εκπαιδευτική πορεία κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση.

Πώς θα διαμορφώνεται ο τελικός βαθμός

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την προσμέτρηση της επίδοσης των μαθητών και στις τρεις τάξεις στον τελικό βαθμό του Απολυτηρίου.

Β’ και Γ’ Λυκείου: Θα έχουν την αυξημένη βαρύτητα στη διαμόρφωση του βαθμού, με πιθανή αναλογία στάθμισης 40%-60%.

Α’ Λυκείου: Χαρακτηρίζεται ως τάξη προσαρμογής και τελεί υπό συζήτηση το αν και σε ποιο ποσοστό (π.χ. 10%) θα συμμετέχει στον τελικό μέσο όρο.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα μικτό σύστημα αξιολόγησης για τον περιορισμό της απόκλισης μεταξύ προφορικών και γραπτών βαθμών. Το επικρατέστερο μοντέλο, που ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα, προβλέπει 30% βαρύτητα στους προφορικούς βαθμούς και 70% στις γραπτές εξετάσεις.

Λιγότερα μαθήματα και μείωση της ύλης

Η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι η μεταρρύθμιση δεν στοχεύει στον πολλαπλασιασμό των εξετάσεων, αλλά στην ποιοτική αναβάθμιση της μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται:

Μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων: Ειδικά στη Γ' Λυκείου, τα μαθήματα αναμένεται να μειωθούν από έξι σε τέσσερα.

Περιορισμός της ύλης: Για να δοθεί χρόνος στους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν στη γνώση και να περιοριστεί η ανάγκη για εξωσχολική υποστήριξη.

Τράπεζα Θεμάτων: Σχεδιάζεται ο πλήρης εμπλουτισμός της, ώστε το 100% των θεμάτων στις εξετάσεις να αντλείται από αυτή, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο και το ενιαίο επίπεδο δυσκολίας.

Οδικός χάρτης και ορόσημο το 2027

Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα συνδυαστεί με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του «πολλαπλού βιβλίου» το 2027. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας Εθνικής Αρχής Εξετάσεων και τη συγκρότηση ειδικού Σώματος Βαθμολογητών, ως δικλίδες αξιοπιστίας για το νέο σύστημα.

Ο εθνικός διάλογος που ξεκινά θα διαρκέσει εννέα μήνες, με στόχο μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο να κατατεθεί η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. «Στόχος είναι ένα Λύκειο με ουσία και ένα Απολυτήριο με αξιοπιστία, που θα προετοιμάζει τον πολίτη του αύριο», κατέληξε η Υπουργός.