Άνοιξε ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο Λύκειο - Πρόσκληση συναίνεσης από τη Ζαχαράκη

Πρόσκληση διαλόγου και συναίνεσης για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο απηύθυνε στα κόμματα της αντιπολίτευσης η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Ο εθνικός διάλογος άνοιξε με την παρουσίαση της κυβερνητικής πρότασης στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και θα διαρκέσει συνολικώς εννέα μήνες. Στόχος είναι μετά τα τέλη Νοεμβρίου να έχει διαμορφωθεί η τελική πρόταση ώστε να μπορέσει ακολούθως να νομοθετηθεί και να στηριχθεί διακομματικά.

«Δεν υπάρχουν προειλημμένες αποφάσεις»

«Είναι ώρα ευθύνης. Υπάρχει πρόβλημα, το Λύκειο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο εξετάσεων, θέλουμε ένα σύστημα πιο δίκαιο και αξιόπιστο. Δεν θέλουμε να αιφνιδιάσουμε, δεν έχουμε μια έτοιμη μεταρρύθμιση. Θέλουμε να τοποθετηθούν όλοι, φορείς, κόμματα, δάσκαλοι, γονείς, παιδιά», ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη επιμένοντας πως η ηγεσία του υπουργείου προσέρχεται στη συζήτηση με διάθεση σύνθεσης και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις.

Περιγράφοντας το σχεδιασμό του υπουργείου, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε πως στόχος είναι η κάθε τάξη του Λυκείου να μετρά, επισημαίνοντας πως η αξιολόγηση της επίδοσης δεν πρέπει να κρίνεται σε μία ημέρα, ωστόσο, όπως είπε, η συμμετοχή κάθε τάξης στον τελικό βαθμό και η στάθμιση της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου είναι ζητήματα του εν εξελίξει διαλόγου. «Μία μέρα, τρεις ώρες, δεν μπορούν να αποφασίζουν τη ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε μάλιστα πως εξετάζεται το ενδεχόμενο στον τελικό βαθμό να υπολογίζεται 30% η προφορική εξέταση και 70% η γραπτή, όπως προκρίνεται σε πολλές χώρες.

Σημείωσε ακόμη πως πυλώνες της κυβερνητικής πρότασης είναι το μικτό σύστημα αξιολόγησης, τα κοινά θέματα και το εθνικό σώμα βαθμολογητών, καθώς και το δίπτυχο, «λιγότερη ύλη, ουσιαστικότερη γνώση».

«Θα συμμετάσχουμε στο διάλογο», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Θα συμμετάσχουμε στο διάλογο» ανέφερε ο Στέφανος Παραστατίδης του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο άρχισε με πρωτοβουλία του κόμματός του και τονίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης του Λυκείου, κατάργησης των Πανελλαδικών υπό τη σημερινή «άδικη» μορφή καθώς και μείωσης της οικονομικής επιβάρυνσης των οικογενειών. Πάντως καταλόγισε επικοινωνιακούς χειρισμούς στην κυβέρνηση, ενώ την κατηγόρησε πως «τα εντάσσει όλα στο βωμό των εκλογών».

«Θα πρέπει να έχουμε την πρόταση για να τοποθετηθούμε, να καταθέσει η κυβέρνηση αναλυτικά το σχέδιό της. Από όσα έχουμε διαβάσει, το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η χώρα», ανέφερε ο Διονύσης Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειωτέον πως επικεφαλής της επιτροπής για τον εθνικό διάλογο έχει τεθεί ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλης Σφακιανάκης.