«Γκάζι» για το Εθνικό Απολυτήριο

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι έχουν βρει την κυβέρνηση οι πρώτες εβδομάδες του νέου έτους. Μετά την εκτόνωση των παρατεταμένων, εφετινών αγροτικών κινητοποιήσεων, το Μέγαρο Μαξίμου αναλαμβάνει μία σειρά από σημαντικές πολιτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες με κοινό παρανομαστή το ζητούμενο της συναίνεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Κορυφαία εξ αυτών είναι το δίχως άλλο η Συνταγματική Αναθεώρηση στο τερέν της οποίας θα δοκιμαστούν εκ των πραγμάτων τα όρια της συναίνεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κατά μείζονα λόγο. Ακόμη ένα πεδίο, όπου λόγω της βαρύτητας και της φύσης του αναζητείται ένα μίνιμουμ συγκλίσεων ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης είναι η μεταρρύθμιση του Νέου Λυκείου – Εθνικού Απολυτηρίου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται σήμερα σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Κωστή Χατζηδάκη και της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη. Έχει ήδη προαναγγελθεί πως το Υπουργείο Παιδείας θα συνεργαστεί στενά με μια υπό διαμόρφωση Επιτροπή Σοφών, ώστε οι τελικές της προτάσεις να προκύψουν κατόπιν…εξαντλητικής διαβούλευσης τόσο με την κοινωνία της Εκπαίδευσης, όσο και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πάντως, μία πρώτη δέσμη αλλαγών, που επεξεργάζεται το αρμόδιο υπουργείο είναι η ενίσχυση της τράπεζας των θεμάτων, η σύσταση ενός εθνικού σώματος αξιολογητών, καθώς και μία νέα αρχή εξετάσεων.