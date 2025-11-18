Η κυβέρνηση «κλειδώνει» το Εθνικό Απολυτήριο – Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς Πανελλαδικές από το 2029

Τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του νέου θεσμού του Εθνικού Απολυτηρίου, «κλείδωσε» η χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας το οποίο επεξεργάζεται τους τελευταίους τρεις μήνες και παρουσίασε στον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ήδη αποφασίστηκε να γίνει διάλογος με όλα τα κόμματα πριν το τέλος του 2025 και συγκεκριμένα τις επόμενες εβδομάδες, ενώ θα υπάρξει και κοινοβουλευτική διαδικασία για να ακουστούν όλες οι φωνές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τον σχεδιασμό που ακούγεται, το 2027-28 θα είναι η χρονιά που το νέο σύστημα μπαίνει πιλοτικά στα Λύκεια όλης της χώρας. Αν όλα κυλήσουν ομαλά σύμφωνα με τις εισηγήσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη αλλά και των υπηρεσιακών ιθυνόντων, θα μπορούσε το 2029 να περάσουν για πρώτη φορά φοιτητές στα ΑΕΙ χωρίς τις παραδοσιακές Πανελλαδικές Εξετάσεις , ενώ το 2030 ολοκληρώνεται η πλήρης εφαρμογή του θεσμού.

Μια «τολμηρή τομή» που αλλάζει τα πάντα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναβαθμίζεται θεσμικά και αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο στη νέα εποχή. Η Τράπεζα Θεμάτων επεκτείνεται εντυπωσιακά με 13.000 θέματα, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα της αξιολόγησης στα μαθήματα βαρύτητας.



Η πρόταση του υπουργείου φέρνει ένα μοντέλο με εξετάσεις εθνικού τύπου στο τέλος της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου, οι οποίες θα συνυπολογίζονται, σε διαφορετικά ποσοστά κάθε χρονιά, στον τελικό βαθμό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Ο βαθμός του νέου Απολυτηρίου μεταφράζεται πλέον σε μόρια. Μέσω ειδικής πλατφόρμας, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται στις σχολές της επιλογής τους χωρίς δεύτερες, ξεχωριστές Πανελλαδικές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς καταργούνται για τη Γ’ Λυκείου.

Στο νέο σύστημα ενσωματώνεται και η εμπειρία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, που ξεκινά να λειτουργεί από τις αρχές του 2026, ενώ δημιουργείται και εθνικό σώμα πιστοποιημένων βαθμολογητών.

Τα τρία σενάρια για τη βαθμολόγηση

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τρία διαφορετικά μοντέλα βαθμολόγησης, όλα με κοινό παρονομαστή την εξωτερική αξιολόγηση των γραπτών. Πρόκειται για πρακτική που ισχύει ήδη στις περισσότερες χώρες που εφαρμόζουν Εθνικό Απολυτήριο, καθώς η αξιοπιστία, όπως σημειώθηκε και στη συζήτηση, δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην κρίση του κάθε διδάσκοντα.



Οι λεπτομέρειες για τα μαθήματα βαρύτητας ανά κατεύθυνση και τα ποσοστά συνυπολογισμού των βαθμών βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία από τους ειδικούς που «χτίζουν» το νέο σύστημα.