Η μεγάλη αλλαγή στα δημόσια σχολεία: Στο πανεπιστήμιο μέσω International Baccalaureate

Μια ιστορική τομή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Από τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να ξεκινήσει η πιλοτική εισαγωγή του International Baccalaureate (IB) στα δημόσια σχολεία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τους Έλληνες μαθητές και ευθυγραμμίζοντας το δημόσιο σχολείο με τα πρότυπα των κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Η φοίτηση στο τμήμα IB των δημόσιων σχολείων θα είναι δωρεάν, ενώ οι μαθητές θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να συμμετέχουν παράλληλα και στις Πανελλαδικές εξετάσεις για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η μεταρρύθμιση αυτή θεωρείται ένα τολμηρό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου, μετατρέποντάς το από έναν χώρο στείρας μετάδοσης γνώσης σε ένα εργαστήριο δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Η μεταρρύθμιση αυτή, που παρουσιάστηκε αναλυτικά στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για το 2026, προβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος αρχικά σε 13 δημόσια σχολεία (Πρότυπα, Μουσικά και Καλλιτεχνικά) για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Τι είναι το IB και γιατί θεωρείται «χρυσό διαβατήριο»

Για πολλούς, ο όρος International Baccalaureate (Διεθνές Απολυτήριο) ήταν μέχρι σήμερα ταυτισμένος με την ιδιωτική εκπαίδευση και το υψηλό κόστος. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ολιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ιδρύθηκε στη Γενεύη και αναγνωρίζεται από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου (όπως το Oxford, το Cambridge και το Harvard).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου (ηλικίες 16-19) και διαφέρει ριζικά από το παραδοσιακό σύστημα των Πανελληνίων. Στο κέντρο της φιλοσοφίας του ΙΒ είναι να σπάσει το απόστημα της παπαγαλίας, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, την έρευνα και τη συνδυαστική γνώση.

Το πρόγραμμα του ΙΒ θεωρείται ότι ενεργοποιεί την δημιουργικότητα των μαθητών καθώς αυτοί καλούνται να εκπονήσουν μια ερευνητική εργασία 4.000 λέξεων (Extended Essay), παρακολουθούν το μάθημα Θεωρίας της Γνώσης (TOK) και συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις (CAS).

Ο βαθμός του IB επιτρέπει την απευθείας εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς επιπλέον εξετάσεις, κάτι που δίνει επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα στον κάτοχό του, καθώς ανοίγει τις πόρτες όχι μόνο των ελληνικών αλλά και ξένων πανεπιστημίων.

Οι τέσσερις πυλώνες της μεταρρύθμισης στην Παιδεία

Η εισαγωγή του IB αποτελεί μόνο ένα κομμάτι ενός ευρύτερου παζλ. Το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει εντός του 2026 τέσσερα νομοσχέδια-σταθμούς που θα αλλάξουν τη μορφή της εκπαίδευσης από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο:

Το Εθνικό Απολυτήριο

Καθιερώνεται ένας νέος τρόπος υπολογισμού του βαθμού απόλυσης από το Λύκειο, ο οποίος θα προκύπτει σωρευτικά και από τις τρεις τάξεις, με στόχο την αποσύνδεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το άγχος των εισαγωγικών εξετάσεων.

Αυτονομία και Διεθνοποίηση

Η θεσμοθέτηση του IB στα δημόσια σχολεία εντάσσεται σε αυτόν τον πυλώνα, δίνοντας στα σχολεία μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή προγραμμάτων και τη δυνατότητα συνεργασιών με ξένα ιδρύματα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ενίσχυση των υποδομών με διαδραστικά συστήματα και ψηφιακά εργαλεία σε κάθε τάξη, καθώς και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανώτατη Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας

Νέο πλαίσιο για τα δημόσια πανεπιστήμια, με έμφαση στην έρευνα και τη διασύνδεση των πτυχίων με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Ποιοι θα διδάσκουν – Η λίστα των σχολείων

Η επιλογή των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα IB στα δημόσια σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μόνιμους καθηγητές να περνούν από ειδική επιμόρφωση, ώστε να είναι έτοιμοι να διδάξουν στα αγγλικά και να καθοδηγήσουν τους μαθητές στο νέο αυτό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Η πιλοτική εφαρμογή του IB στο δημόσιο σχολείο αποτελεί ένα στοίχημα για την άρση των ανισοτήτων, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να αποκτήσουν ένα διεθνές εφόδιο υψηλού επιπέδου, διεκδικώντας μια θέση στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Η λίστα των 13 δημόσιων σχολείων

Τα σχολεία που επελέγησαν για την πρώτη φάση εφαρμογής του IB Diploma Programme περιλαμβάνουν Πρότυπα, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα:

Αθήνα Αττική

-Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής

-Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

-Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

-Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων

-Μουσικό Σχολείο Αθήνας

-Μουσικό Γενικό Λύκειο Παλλήνης

-Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα (Λυκειακές Τάξεις)

Πειραιάς

-Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Θεσσαλονίκη

-1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»

-Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

-Μουσικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (Λυκειακές Τάξεις)

Βόλος

-Μουσικό Σχολείο Βόλου

Κρήτη

-Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου