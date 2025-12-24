Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων - Δείτε την απόφαση

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/12) τους συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 και για τα επόμενα χρόνια.

Η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ.253.1/168266/Α5/24-12-2025) καθορίζει πώς θα υπολογίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και σε σχολές τουριστικών σπουδών και άλλες ειδικές σχολές.



Συγκεκριμένα, οι συντελεστές βαρύτητας καλύπτουν όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες. Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι μαθητές θα γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια μαθήματα «μετρούν περισσότερο» για τις σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν, βοηθώντας τους να προσανατολιστούν καλύτερα στην προετοιμασία τους.



Η απόφαση που αφορά τις Πανελλαδικές, έχει ήδη υπογραφεί και αποστέλλεται για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε να τεθεί επίσημα σε ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και τα επόμενα. Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους συντελεστές, ώστε να σχεδιάσουν στρατηγικά τη μελέτη και την προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Δείτε την απόφαση: