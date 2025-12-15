Ανοίγει η πόρτα για περισσότερους υποψηφίους στις Αστυνομικές Σχολές - Αλλαγή στο ηλικιακό όριο

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αυξάνεται κατά ένα έτος το ανώτατο ηλικιακό όριο για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του επικείμενου διαγωνισμού του 2026. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει σε περισσότερους υποψηφίους να διεκδικήσουν μία θέση στις σχολές, διευρύνοντας τις ευκαιρίες για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, ενώ σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού, το ανώτατο ηλικιακό όριο εισαγωγής επεκτείνεται, επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους που γεννήθηκαν το 2000 και μετά. Έτσι, νέοι που έως τώρα ήταν αποκλεισμένοι λόγω της ηλικίας τους, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις και να διεκδικήσουν την είσοδό τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026 καλούνται να εκδηλώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του νέου έτους.