Κύκλωμα στην Τροχαία Χαλκιδικής: Δεκάδες αστυνομικοί και ιδιώτες στη δικογραφία - Πώς δρούσαν

Είκοσι έξι αστυνομικοί και 54 ιδιώτες περιλαμβάνονται -πέραν των τριών αστυνομικών που έχουν συλληφθεί- στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. για υπόθεση διαφθοράς με επίκεντρο τροχονομικές παραβάσεις σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής.

Οι τρεις αστυνομικοί που συνελήφθησαν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, κατηγορούνται ότι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης λάμβαναν αθέμιτα ωφελήματα σχετικά με ψευδείς βεβαιώσεις και μη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση, κατάχρηση εξουσίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μέλος της οργάνωσης φέρεται να απαίτησε ωφέλημα προκειμένου να μη βεβαιώσει τροχονομική παράβαση, με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας.

Ακολούθησε πολύμηνη προανακριτική έρευνα, κατά την οποία εφαρμόσθηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και οικονομική έρευνα, ενώ από την αξιολόγηση και ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025, προέβαιναν σε τέλεση εγκλημάτων σχετικά με την Υπηρεσία.

Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανέπτυσσαν τη δράση τους σε τρία πεδία μέσω επιλεκτικών τροχονομικών ελέγχων, στοχεύοντας οδηγούς επαγγελματικών και λοιπών οχημάτων που, λόγω της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν τη δυνατότητα παροχής αθέμιτων ωφελημάτων.

Ειδικότερα, φέρεται να προχωρούσαν σε ελέγχους φορτηγών επιχειρήσεων, με τους ιδιοκτήτες των οποίων είχαν αθέμιτη συναλλακτική σχέση, σε οδηγούς οχημάτων που σχετίζονταν με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε φορτηγά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, προέβαιναν σε μη βεβαίωση ή σε ψευδή βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων, είτε άμεσα είτε μέσω ηθικής αυτουργίας αστυνομικών έτερων Υπηρεσιών, επιβάλλοντας σημαντικά ηπιότερες διοικητικές κυρώσεις από τις προβλεπόμενες, ενώ παράλληλα φέρεται να γνωστοποιούσαν σημεία διενέργειας τροχονομικών ελέγχων, ακυρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι, ως αντάλλαγμα για τις επίμεμπτες και αντίθετες προς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ενέργειες, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν εδραιώσει σύστημα λήψης αθέμιτων ωφελημάτων από πρόσωπα που απολάμβαναν της προστασίας τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.

Τα ωφελήματα αυτά αφορούσαν χρηματικά ποσά, τα οποία καταβάλλονταν με διάφορους τρόπους, ώστε να προσδίδεται επίφαση νομιμότητας, καθώς και την παροχή αγαθών, υλικών και υπηρεσιών σημαντικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων παροχών σε επιχειρήσεις, επαγγελματικών υπηρεσιών και λοιπών διευκολύνσεων, οι οποίες κάλυπταν προσωπικές ανάγκες των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο αθέμιτων συναλλακτικών σχέσεων.

Περαιτέρω, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε ότι ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας, χωρίς να είναι ενταγμένος στην εγκληματική ομάδα, είτε κατόπιν προτροπής των μελών της είτε για να εξυπηρετήσει δικές τους αθέμιτες σχέσεις, προχώρησε σε 15 περιπτώσεις στην επιστροφή στοιχείων κυκλοφορίας σε παραβάτες οδηγούς πριν τη λήξη της ποινής, ενώ σε 6 περιπτώσεις παρενέβη κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων προκειμένου αυτοί να παραλειφθούν και σε 22 περιπτώσεις ώστε να βεβαιωθούν ηπιότερες παραβάσεις.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, βεβαιώνονταν ψευδώς, σε παραβάτες οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, παραβάσεις για μη χρήση κράνους οδηγού που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι, αντί των πραγματικών επικίνδυνων παραβάσεων που διαπίστωναν.

Τι κατασχέθηκε

Συνολικά, από τις έρευνες σε οικίες, οχήματα, στον επαγγελματικό χώρο των συλληφθέντων, καθώς και από την κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως αθέμιτα ωφελήματα – σχετιζόμενα με την υπόθεση: 2.650 ευρώ, 8 ελαστικά αυτοκινήτου, 5 κινητά τηλέφωνα, σετ οικοσυσκευής, 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα, είδη αστυνομικού εξοπλισμού και υπηρεσιακός ιματισμός, 19 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών καθώς και 1.700 πλαστικά μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό.

Πέραν των ανωτέρω, από την αυτοψία των χώρων όπου διενεργήθηκαν οι έρευνες, εντοπίστηκαν και πλήθος αθέμιτων ωφελημάτων με τη μορφή οικοδομικών υλικών ή ακόμα και σε μορφή υπηρεσιών παροχής οικοδομικών – τεχνικών εργασιών.

Επίσης, εντός κλειδωμένου ερμαρίου του Διοικητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 πράξεις βεβαίωσης παράβασης με βεβαιωθείσες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τις οποίες δεν είχαν εκδηλωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τη δίωξη των παραβατών.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχει διακριβωθεί η εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε 95 περιπτώσεις δωροληψίας – δωροδοκίας, εκ των οποίων σε 64 προέκυψε η λήψη ωφελήματος, 3 περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας, 51 περιπτώσεις ψευδών βεβαιώσεων – νοθεύσεων σε Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, 63 περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος ως προς τη μη βεβαίωση παραβάσεων, 7 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου καθώς και 2 περιπτώσεις εμπορίας επιρροής.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.