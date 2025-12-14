Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις αστυνομικών που ζητούσαν «φακελάκια» για να μην κόβουν κλήσεις

Τρεις αστυνομικοί που υπηρετούν στην τροχαία Μουδανιών, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι ζητούσαν «φακελάκι» από οδηγούς προκειμένου να μην τους κόψουν κλήσεις.



Οι αστυνομικοί που φέρονται να έκαναν συνεχείς ελέγχους χωρίς να βεβαιώνουν παραβάσεις, κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και συμμετοχή εγκληματική οργάνωση, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα άτομα. Από την παράνομη δραστηριότητά τους αποκόμισαν 120.000.



Η υπόθεση σύμφωνα με το Star έφθασε στους αδιάφθορους της ΕΛΑΣ μετά από καταγγελία πολίτη - θύματος των επίορκων αστυνομικών



Οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.