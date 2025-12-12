Συναγερμός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε οξειδωμένη οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν δύτες που πραγματοποιούσαν εργασίες έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα εντόπισαν οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του typosthes.gr, η οβίδα, μήκους περίπου 30 εκατοστών, ανασύρθηκε με προσοχή και μεταφέρθηκε στο κρηπίδωμα 11, όπου φυλάσσεται υπό συνεχή επιτήρηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Άμεσα η Λιμενική Αρχή προχώρησε στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού Ξηράς, που θα αναλάβει την αξιολόγηση και την ασφαλή απομάκρυνσή της.

Οι εργασίες στον 6ο προβλήτα συνεχίζονται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς η περιοχή του Θερμαϊκού έχει δώσει και στο παρελθόν παρόμοια ευρήματα από το πολεμικό παρελθόν της πόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό οξειδωμένου πυρομαχικού υλικού (πιθανόν οβίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου) κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης. Το πυρομαχικό υλικό (οβίδα διαστάσεων 30 εκατοστών) εναποτέθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου παραμένει φυλασσόμενο. Από τη Λιμενική Αρχή αποκλείστηκε το σημείο και παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς για τις δικές της ενέργειες».