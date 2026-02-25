Πετούσαν χαρταετό και βρήκαν στρατιωτικό βλήμα σε χωράφι στον Εύοσμο

Πολεμικό βλήμα βρέθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2) σε οικόπεδο στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας πολίτες οι οποίοι πήγαν να πετάξουν χαρταετούς στην περιοχή πάνω από τον Περιφερειακό μεταξύ των οδών Ωκεανού με Παπάγου, έτυχε να βρουν πολεμικό βλήμα.

Μετά από κλήση πολίτη στην Άμεση Δράση, έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Το πολεμικό βλήμα παραλήφθηκε από ειδικό κλιμάκιο του στρατού.