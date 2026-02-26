Θεσσαλονίκη: «Πέρασε» ο προϋπολογισμός του Δήμου Παύλου Μελά για το 2026

Με 21 ψήφους υπέρ και μία κατά υπερψηφίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο προϋπολογισμός του Δήμου Παύλου Μελά για το οικονομικό έτος 2026. Ο προϋπολογισμός του 2026 ανέρχεται σε 75.879.008,26 ευρώ και είναι λογιστικά ισοσκελισμένος, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κατάρτισή του πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, με αυξημένα λειτουργικά κόστη, πληθωριστικές πιέσεις και σημαντικές ανελαστικές δαπάνες που αφορούν μισθοδοσία, ενέργεια, συμβατικές υποχρεώσεις και πάγιες ανάγκες λειτουργίας του Δήμου.

