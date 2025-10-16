Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς έχει εντοπιστεί οβίδα του Β. Παγκοσμίου Πολέμου στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Πέμπτης υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η οβίδα εντοπίστηκε, σύμφωνα με το thestival, στις 15:05 στη συμβολή των οδών Χάψα και Μανδηλαρά.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.