Εντοπίστηκε βλήμα 8 χιλιοστών στο δάσος του Σέιχ Σου - Στο σημείο πυροτεχνουργοί
Ο άνδρας που έκανε βόλτα στο δάσος κάλεσε αμέσως τις Αρχές οι οποίες ειδοποίησαν τον Στρατό.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε βλήμα, που εικάζεται ότι είναι πολεμικό, μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα, το βλήμα εντόπισε ένας πολίτης ο οποίος βρισκόταν στο δάσος γύρω στις 21:45. Αμέσως ειδοποίησε την Άμεση Δράση αναφέροντας την ύπαρξη ενός οξειδωμένου βλήματος διαμετρήματος 8 χιλιοστών. Όπως επισημαίνει το τοπικό μέσο thesstoday.gr, η ακριβής τοποθεσία δεν έχει γίνει γνωστή.
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί, το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, κλιμάκιο του στρατού προκειμένου να το απομακρύνει με ασφάλεια.