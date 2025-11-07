Εντοπίστηκε βλήμα 8 χιλιοστών στο δάσος του Σέιχ Σου - Στο σημείο πυροτεχνουργοί

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε βλήμα, που εικάζεται ότι είναι πολεμικό, μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το βλήμα εντόπισε ένας πολίτης ο οποίος βρισκόταν στο δάσος γύρω στις 21:45. Αμέσως ειδοποίησε την Άμεση Δράση αναφέροντας την ύπαρξη ενός οξειδωμένου βλήματος διαμετρήματος 8 χιλιοστών. Όπως επισημαίνει το τοπικό μέσο thesstoday.gr, η ακριβής τοποθεσία δεν έχει γίνει γνωστή.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί, το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, κλιμάκιο του στρατού προκειμένου να το απομακρύνει με ασφάλεια.