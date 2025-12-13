Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 32χρονο - Άφησε το 2χρονο ανιψάκι του μόνο στο σπίτι

Για εγκατάλειψη ανηλίκου κατηγορείται ένας 32χρονος από την Θεσσαλονίκη που άφησε μόνο του ένα 2χρονο παιδί που είχε υπό την επίβλεψή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του typosthes.gr, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης - Συκεών, μεσημβρινές ώρες χθες (12-12-2025), 32χρονος ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε από πολίτες ο ανήλικος ανιψιός του, του οποίου είχε την επίβλεψη και άφησε μόνο του εντός της οικίας τους.

Συγκεκριμένα ο 32χρονος άφησε το 2χρονο παιδί μόνο του στο σπίτι, αποχωρώντας για να πάρει τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας από υποχρεώσεις τους. Ωστόσο το διχρονο παιδί χωρίς την επίβλεψη κανενός βγήκε από το σπίτι στο δρόμο, με περίοικους να το εντοπίζουν ευτυχώς εγκαίρως.