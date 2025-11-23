Θεσσαλονίκη: 14χρονες εντοπίστηκαν ημιλιπόθυμες από κατανάλωση αλκοόλ που αγόρασαν από μίνι μάρκετ

Σοβαρό περιστατικό με ανήλικες που κατανάλωσαν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Δύο 14χρονα κορίτσια εντοπίστηκαν σχεδόν λιπόθυμα, έχοντας αγοράσει συνολικά έξι μπουκάλια αλκοολούχων ποτών από τοπικό μίνι μάρκετ, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Περαστικοί που τις είδαν σε άσχημη κατάσταση ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η μία, η οποία είχε πιει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ η δεύτερη οδηγήθηκε στο κοντινό αστυνομικό τμήμα μέχρι να παραληφθεί από τους γονείς της.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ, που φέρεται να τους πώλησε τα ποτά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο 14χρονες είχαν προμηθευτεί δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνας, με πρόθεση να τα καταναλώσουν στην παραλία «μέχρι τελικής πτώσης». Ο υπεύθυνος του καταστήματος έχει ταυτοποιηθεί, αλλά παραμένει άφαντος.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας.