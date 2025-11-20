Μπουρνάζι: 16χρονος στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης - Διασκέδαζε σε κλαμπ, συνελήφθη ο υπεύθυνος

Στο «Αττικό» νοσοκομείο νοσηλεύεται από τις 05:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) ένας 16χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα βρίσκονταν -μαζί με άλλα άτομα- σε κλαμπ στο Μπουρνάζι και κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να φτάσει σχεδόν σε κατάσταση λιποθυμίας.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου προσωρινά υπεύθυνου της επιχείρησης, ο οποίος εντοπίστηκε από την Άμεση Δράση στο Περιστέρι, αλλά και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας. Ο τελευταίος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.