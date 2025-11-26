Απαγορεύτηκε στον ιερέα να λειτουργεί, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων

Παύεται από τα ιερατικά του καθήκοντα, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση, ο ιερέας που καταγγέλθηκε από πέντε ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση.



Όπως τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου «απαγορεύσαμε στον κληρικό μας την τέλεση ή τη συμμετοχή του σε κάθε Ιεροπραξία», ενώ ξεκαθαρίζει ότι -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- δεν έχει λάβει επίσημη καταγγελία για τα γεγονότα «γι’ αυτό και ζητήσαμε εγγράφως να μας υποβληθούν τα καταγγελλόμενα στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως για τα περαιτέρω, πράγμα πού δεν συνέβη μέχρι σήμερα».

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου



«Με συνοχή και θλίψη ψυχής αναγνώσαμε σήμερα, Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, σε Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως δημοσιεύματα περί σχηματισμού δικογραφίας παρά της Υποδιευθύνσεως Προστασίας Ανηλίκων της Διευθύνσεως Διώξεως και Εξιχνιάσεως Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπαγγέλτου Αστυνομικής Προανακρίσεως, κατά την οποία φέρεται να εμπλέκεται Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Για την υπόθεση δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη καταγγελία, παρά μόνο δεχθήκαμε επώνυμο τηλεφώνημα σχετικά με το προκείμενο θέμα, για αυτό και ζητήσαμε εγγράφως να μας υποβληθούν τα καταγγελλόμενα στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως για τα περαιτέρω, πράγμα πού δεν συνέβη μέχρι σήμερα.



Παρά ταύτα, μέχρι της ολοκληρώσεως της προανακρίσεως, του πιθανού σχηματισμού δικογραφίας και εκδικάσεως της υποθέσεως, απαγορεύσαμε στον Κληρικό μας την τέλεση ή τη συμμετοχή του σε κάθε Ιεροπραξία.



Δηλώνουμε κατηγορηματικώς και πάλι ότι ουδεμία Αστυνομική ή Ανακριτική ή Δικαστική Αρχή μας έχει ενημερώσει αρμοδίως- προφορικώς ή γραπτώς- σχετικώς με την υπόθεση αυτή.



Αναμένουμε, λοιπόν, τη διαλεύκανση του θέματος από τις αρμόδιες Αρχές, για να επιληφθούμε και εμείς».

Η καταγγελία των πέντε ανήλικων αγοριών

Ιερέας καταγγέλθηκε από πέντε ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για 47χρονο που λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, όπου καταγγέλθηκε πως έγιναν οι πράξεις τον περασμένο Αύγουστο.

«Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες -θωπεύοντας τα γεννητικά τους όργανα- όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.



Τα ανήλικα, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε καφενείο και σε σπίτι.



Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.



Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.