Θεσσαλονίκη: Εισήγαγαν κάνναβη από τις ΗΠΑ – Την έστειλαν με δέμα μέσω ΕΛΤΑ

Συνελήφθησαν από την αστυνομία 2 ημεδαποί, μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, για εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Πρόκειται για έναν 31χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν την ώρα που παρέλαβαν δέμα με ναρκωτικά από ταχυδρομικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή της Σταυρούπολης. Το δέμα είχε φτάσει από την περιοχή της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ και περιείχε ποσότητα κάνναβης.

