Θεσσαλονίκη: Οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε κατεβασμένη μπάρα

Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας κατέγραψε η αστυνομία στην Θεσσαλονίκη, όπου οδηγός αστικού λεωφορείου πήγε να περάσει από κατεβασμένη μπάρα την ώρα που ερχόταν εμπορική αμαξοστοιχία.

Το περιστατικό συνέβη σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση πλησίον των ΚΤΕΛ Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής όταν οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τα προειδοποιητικά σήματα και τα κινητά φράγματα που βρίσκονταν σε λειτουργία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 53χρονου οδηγό, ο οποίος δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος πριν από τη διάβαση, παρά τη λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και ηχητικών σημάτων.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σημειώνεται, επίσης, ότι «από την ενέργεια αυτή προκλήθηκε βλάβη στη μπάρα που κατέβαινε εκείνη τη στιγμή, ενώ σε κοντινή απόσταση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια επιβατών και διερχόμενων οδηγών».