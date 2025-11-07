Βίντεο με την πορεία του τρένου στη Σίνδο - Κυρανάκης: «Δεν μπήκε σε αντίθετη γραμμή»

Βίντεο που καταγράφει καρέ καρέ την πορεία του τρένου στη Σίνδο, το οποίο προκάλεσε αντιπαράθεση ανακοινώσεων ανάμεσα σε ΟΣΕ και Hellenic Train, δημοσιοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ, πρόκειται για «την απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης».

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Κυρανάκης εξηγεί ότι «όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video η προγραμματισμένη οπισθοπορεία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού».

Ο αναπληρωτής υπουργός προσθέτει ότι «η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο “κλειδιών” του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα» και υπογραμμίζει πως «κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου».

«Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου», καταλήγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.