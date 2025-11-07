Βίντεο με την πορεία του τρένου στη Σίνδο - Κυρανάκης: «Δεν μπήκε σε αντίθετη γραμμή»
Ο κ. Κυρανάκης επισημαίνει ότι το βίντεο είναι «η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή».
Βίντεο που καταγράφει καρέ καρέ την πορεία του τρένου στη Σίνδο, το οποίο προκάλεσε αντιπαράθεση ανακοινώσεων ανάμεσα σε ΟΣΕ και Hellenic Train, δημοσιοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ, πρόκειται για «την απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης».
Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Κυρανάκης εξηγεί ότι «όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video η προγραμματισμένη οπισθοπορεία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού».
Ο αναπληρωτής υπουργός προσθέτει ότι «η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο “κλειδιών” του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα» και υπογραμμίζει πως «κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου».
«Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου», καταλήγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.