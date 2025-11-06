Θεσσαλονίκη: Τρένο κινούταν σε λάθος γραμμή για χιλιόμετρα - «Κάτι έγινε με το κλειδί»

Σοβαρές καταγγελίες επιβατών έρχονται να ταράξουν εκ νέου το τοπίο των ελληνικών σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τρένο του προαστιακού σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα στις 17:30 κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λανθασμένη γραμμή εξόδου, προτού ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική του πορεία. «Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να είπε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, μια απάντηση που προκάλεσε αναστάτωση και ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών.

Αν ο συρμός είχε βρεθεί αντιμέτωπος με άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ανυπολόγιστες. Το περιστατικό, που φέρεται να σημειώθηκε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Επιβάτες καταγγέλλουν ακόμη ότι πολλοί σταθμοί της διαδρομής ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι και χωρίς προσωπικό, γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας. Μία γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρία, εγκατέλειψε τον σταθμό φοβούμενη να περιμένει μέσα στο σκοτάδι, ενώ άλλη επιβάτιδα ανέφερε ότι σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα – Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν ότι, παρά το σοκ της τραγωδίας των Τεμπών, το σιδηροδρομικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρά κενά ασφάλειας, ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα συντονισμού.