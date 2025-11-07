Θεσσαλονίκη: Έκαναν εξόρυξη άμμου με εκσκαφέα μέσα σε Περιοχή «NATURA» (ΦΩΤΟ)

Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται σε υπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόκειται για έναν 57χρονο και μια 51χρονη, οι οποίοι έκαναν παράνομα και ανεξέλεγκτα ανεξέλεγκτα εξόρυξη άμμου σε βάθος 3-4 μέτρων, από αγροτεμάχια που βρίσκονται σε ζώνες του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης και της Προστατευόμενης Περιοχής «NATURA 2000».

Διαβάστε περισσότερα για εξόρυξη άμμου από περιοχή NATURA



