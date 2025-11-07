Θεσσαλονίκη: Πάρκο στην Αλυσίδα ζητούν οι κάτοικοι – Διαμαρτυρία στο δημαρχείο

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης που θα συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα θα πραγματοποιήσουν κάτοικοι της περιοχής της Αλυσίδας.

Το σχετικό κάλεσμα απευθύνεται από την Πρωτοβουλία Κατοίκων για την περιοχή της Αλυσίδας, με τους κατοίκους να ζητούν από τη διοίκηση και τις παρατάξεις του δήμου Θεσσαλονίκης να στηρίξουν το αίτημά τους για τη δημιουργία πάρκου στην περιοχή και να μην μετατραπεί το πρώην εργοστάσιο σε χώρο γραφείων, όπως σχεδιάζεται.

