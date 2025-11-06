Διαψεύδει ο ΟΣΕ για το τρένο στη Λάρισα: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή»

Διαψεύδει με ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ τις αναφορές σχετικά με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή την ώρα που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα ωστόσο σημειώνει πως η Hellenic Train όφειλε «να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας».



H ανακοίνωση του ΟΣΕ

«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» που αναφέρει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Λάρισα, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.

Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας. Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης».



Τι υποστηρίζουν μάρτυρες

Το περιστατικό πήρε μεγάλες διαστάσεις καθώς διάφορες αναφορές έκανε λόγο πως τρένο του προαστιακού σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα στις 17:30 κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λανθασμένη γραμμή εξόδου, προτού ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική του πορεία. «Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να είπε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, μια απάντηση που προκάλεσε αναστάτωση και ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών.

Αν ο συρμός είχε βρεθεί αντιμέτωπος με άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ανυπολόγιστες. Το περιστατικό, που φέρεται να σημειώθηκε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Επιβάτες καταγγέλλουν ακόμη ότι πολλοί σταθμοί της διαδρομής ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι και χωρίς προσωπικό, γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας. Μία γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρία, εγκατέλειψε τον σταθμό φοβούμενη να περιμένει μέσα στο σκοτάδι, ενώ άλλη επιβάτιδα ανέφερε ότι σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα – Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν ότι, παρά το σοκ της τραγωδίας των Τεμπών, το σιδηροδρομικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρά κενά ασφάλειας, ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα συντονισμού.