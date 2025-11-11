Κυρανάκης: Έρχεται 24ωρο και στο Μετρό Θεσσαλονίκης - Πότε φτάνουν τα ανακαινισμένα βαγόνια του ΗΣΑΠ

Ένα ευρύ και ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και της οδικής ασφάλειας στη χώρα παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μιλώντας στο ERTNews, ο ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκης προανήγγειλε ότι ένα Σάββατο μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει πιλοτικά επί 24 ώρες.

«Θα είναι το πρώτο 24ωρο μετρό της Θεσσαλονίκης. Μετά τις γιορτές θα πάμε στην τελική ευθεία για την επέκταση προς την Καλαμαριά», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως σήμερα εκτελούνται από λεωφορεία 50 παραπάνω δρομολόγια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα υπάρξει νέα σύνδεση της Θεσσαλονίκης με μέσα σταθερής τροχιάς από την Καλαμαριά μέχρι τη Σίνδο μέσω προαστιακού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη θα συνδέεται αδιάκοπα από το ένα άκρο ως το άλλο».

Όπως τόνισε, τα στοιχεία χρήσης δείχνουν ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει πάνω από 50.000 επικυρώσεις κάθε Σάββατο, με ιδιαίτερη απήχηση στους νέους. «Οι πολίτες το προτιμούν γιατί νιώθουν ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ακόμα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιβεβαίωσε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστό για έναν μήνα, λόγω των εργασιών επέκτασης προς την Καλαμαριά, και πως «οι απαραίτητες δοκιμές ασφαλείας πρέπει να προηγηθούν της λειτουργίας».

Αντίστοιχες προσωρινές τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στην Αθήνα, καθώς ξεκινά αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών «έργο που δεν είχε γίνει τα τελευταία 25 χρόνια».

«Αν έχουμε πάρει το μάθημά μας, πρέπει να το λέμε καθαρά: πρώτα έρχεται η ασφάλεια», επισήμανε.

«Η τηλεδιοίκηση στη Σίνδο λειτουργούσε κανονικά»

Όσον αφορά το περιστατικό στη Σίνδο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργούσε κανονικά και «η χάραξη της πορείας του τρένου έγινε αυτόματα».

«Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην ελλιπή ενημέρωση των επιβατών και όχι σε βλάβη του συστήματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο σταθμάρχης όφειλε να έχει προηγουμένως επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της επόμενης στάσης, κάτι που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να κληθεί σε απολογία.

«Έπρεπε να έχει προηγηθεί συνεννόηση πριν την αλλαγή πορείας», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι παράβαση υπήρξε και από την πλευρά του προσωπικού της αμαξοστοιχίας, καθώς όφειλε να ενημερώσει τους επιβάτες για τη διαδικασία.

Ακόμα, τόνισε πως το σύστημα αυτόματης πέδησης έχει εγκατασταθεί σε 100 αμαξοστοιχίες, ενώ η εκπαίδευση των μηχανοδηγών πραγματοποιείται πλέον με προσομοιωτές.

Επιπλέον, υπογράμμισε πως το μόνο σημείο στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη που δεν λειτουργεί η τηλεδιάσκεψη είναι στο κομμάτι που εκτελούνται τα έργα για την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, τα οποία ολοκληρώνονται το καλοκαίρι και εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα για τα δεδομένα δημοσίων έργων της Ελλάδας.

Μείωση στα θανατηφόρα τροχαία και νέες κάμερες ελέγχου

Όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί κατά περισσότερους από 100 νεκρούς σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Οποιαδήποτε απώλεια είναι τραγική, αλλά η μείωση αυτή δείχνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε.

Η μείωση αποδίδεται στην ενίσχυση των ελέγχων, τον νέο ΚΟΚ, την 24ωρη λειτουργία του μετρό και τα νέα οδικά έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος και ο ΒΟΑΚ.

Για τις κάμερες τροχαίας με τεχνητή νοημοσύνη, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι οι πρώτες κλήσεις έχουν ήδη εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της θυρίδας του gov.gr: «Οι πρώτες κάμερες λειτουργούν, ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται και το δίκτυο θα επεκτείνεται κάθε μήνα».

Τον Φεβρουάριο τα ανακαινισμένα βαγόνια του Ηλεκτρικού

Για «μια συνολική ανάταξη των συρμών της γραμμής 1 που λειτουργούν από το 1980» στην Αθήνα έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Όπως σημείωσε, η επιχείρηση καθαριότητας στο δίκτυο του Ηλεκτρικού θα γίνει «σε τρία μέτωπα»:

Καθαρισμός των βαγονιών από γκράφιτι «ακόμα και 20 ετών»,

Αισθητικές παρεμβάσεις και καμπάνιες στα βαγόνια,

Παράδοση νέων πλήρως ανακαινισμένων συρμών από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, με κλιματισμό και θέσεις ΑμεΑ.

«Όταν ανέλαβα, συνάντησα μια πολύ κακή εικόνα εγκατάλειψης. Ο ηλεκτρικός είναι ανοιχτός σε βανδαλισμούς σχεδόν καθημερινά», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι κάθε βαγόνι χρειάζεται 4-5 ημέρες για να καθαριστεί.