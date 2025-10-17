Ελλάδα Μετρό Θεσσαλονίκης Local News Θεσσαλονίκη

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τη Δευτέρα το Συντονιστικό – Εν όψει της διακοπής λειτουργίας

Παρουσία Κυρανάκη και Ταχιάου θα γίνει η συνεδρίαση – Θα συζητηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η «Διευθέτηση κυκλοφοριακού – Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ενόψει της διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για την σύνδεσή του με την επέκταση της Καλαμαριάς» είναι το αντικείμενο της συνεδρίασης του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που συγκαλεί ο ΥΜΑΘ Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας & Θράκης – Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα “Νικόλαος Μάρτης” (2ος όροφος).

