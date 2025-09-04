Μετρό Θεσσαλονίκης: Από σήμερα οι δοκιμές στην επέκταση για Καλαμαριά

Ξεκινούν από σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης στην επέκταση προς Καλαμαριά, όπως ενημέρωσε με δηλώσεις που έκανε από το σταθμό της Νέας Ελβετίας ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του ο υφυπουργός είπε ότι μέχρι και σήμερα το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση στο σύνολο της γραμμής προς την Καλαμαριά και στη συνέχεια θα μπει τρένο στη γραμμή προκειμένου να ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές μετακινήσεις.

