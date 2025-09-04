Θεσσαλονίκη: «Όχι» Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε στρατιωτικές κατοικίες στο «Ζιάκα»

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Αιφνιδιασμένη δηλώνει η διοίκηση του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου από το σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για δημιουργία ενός πρότυπου συγκροτήματος κατοικιών, με κατασκευή 600 και πλέον κατοικιών, στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα, έκτασης 130 στρεμμάτων περίπου, το οποίο βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη και παραμένει ανενεργό από το 2006.

Διαβάστε περισσότερα για την αντίδραση του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου