«Γράφουν» χιλιόμετρα τα βράδια οι νέοι συρμοί στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Στο Αμαξοστάσιο της Πυλαίας βρίσκεται από την περασμένη Τετάρτη ο πέμπτος συρμός από τους συνολικά 15 νέους που θα μπουν σταδιακά σε τροχιά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, τόσο στη βασική γραμμή όσο και στην επέκταση προς Καλαμαριά, ενώ τέλη του μήνα αναμένεται και ο έκτος.

Ήδη σε δυναμικές δοκιμές έχει μπει ο πρώτος νέος συρμός, ο οποίος «γράφει» χιλιόμετρα κάθε βράδυ στο δίκτυο του Μετρό, το ωράριο του οποίου έχει τροποποιηθεί εξαιτίας αυτών των δοκιμών, ξεκινώντας αργότερα το πρωί και ολοκληρώνοντας τις διαδρομές νωρίτερα το βράδυ.



