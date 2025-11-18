Άνοιξαν οι σταθμοί Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος - Είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Ταλαιπωρία για τους Αθηναίους από νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/11) καθώς έκλεισαν προσωρινά οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.

Ειδικότερα, μετ' εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των συρμών στη γραμμή 2 του Μετρό, με τη ΣΤΑΣΥ να ανακοινώνει ότι οι σταθμοί Δάφνη και Άγιος Δημήτριος έχουν κλείσει προσωρινά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι σταθμοί έκλεισαν λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.

Λίγο μετά τις 07:30 έγινε γνωστό πως η βλάβη αποκαταστάθηκε και οι δύο σταθμοί άρχισαν να λειτουργούν και πάλι κανονικά.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία νωρίτερα διεξαγόταν στα τμήματα Ανθούπολη-Άγιος Ιωάννης και Ελληνικό-Ηλιούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.