Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό, Λ. Αθηνών, Αττική Οδό - Αλαλούμ στο κέντρο

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου σήμερα και για ακόμα ένα πρωινό η κίνηση που καταγράφεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες το λεκανοπεδίου είναι αφόρητη ενώ όσο περνά η ώρα η κατάσταση αναμένεται αν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Αθήνας σήμερα θα είναι κλειστό λόγω της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου. Μάλιστα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύει από το Σάββατο και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη.

Παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με εντολή της Αστυνομίας, τη Δευτέρα θα κλείσουν στις 14:00 κάποιοι σταθμοί του μετρό λόγω του Πολυτεχνείου. Αυτοί θα είναι είναι οι σταθμοί μετρό Ομόνοια, που εξυπηρετεί τις γραμμές 1 και 2, μετρό Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής. Έτσι, οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Σε ότι αφορά την κίνηση που καταγράφεται αυτή την ώρα στους δρόμους, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στον Κηφισό από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης, ενώ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως τον κόμβο Ηρακλείου όπως επίσης και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10' -15' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου

5' - 10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού και από την Πανόρμου μέχρι τη διασταύρωση με την Λ. Αλεξάνδρας ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι την έξοδο Χαλανδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού στο ρεύμα ανόδου

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Μιχαλακοπούλου κυρίως στο ρεύμα ανόδου

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από την πλατεία Μαβίλη μέχρι τον Ευαγγελισμό

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Δείτε τον χάρτη: