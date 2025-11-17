Δρακόντεια μέτρα της ΕΛΑΣ ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για τις σημερινές εκδηλώσεις μνήμης της 52ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με το κέντρο της Αθήνας να τίθεται σε ασφυκτικό κλοιό ασφαλείας.



Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών – ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, Ασφάλεια και Τροχαία – θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου σε κομβικά σημεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον χώρο του Πολυτεχνείου, σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σχέδιο θα συμμετέχουν και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία του κέντρου για την πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων.

Αυστηρό σχέδιο ασφαλείας με drones, ελικόπτερα και «Αίαντες»

Την ίδια ώρα, η επιτήρηση από αέρος θα είναι συνεχής. Drones και ελικόπτερο της ΕΛΑΣ θα μεταφέρουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ θα πραγματοποιούνται έλεγχοι και στις ταράτσες πολυκατοικιών, κυρίως στα Εξάρχεια. Αστυνομικές δυνάμεις θα προχωρούν παράλληλα σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απόκρυψη αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επεισόδια.



Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι «Αίαντες», τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, έτοιμα να επέμβουν όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.



Η Τροχαία θα εφαρμόσει σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων. Επιπλέον, με εντολή της ΕΛΑΣ, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Μέτρα ασφαλείας και στη Θεσσαλονίκη

Με καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, τίμησαν σήμερα πολίτες κάθε ηλικίας την αυριανή 52η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ενόψει των συγκεντρώσεων της Δευτέρας, στις 6 το απόγευμα, και της πορείας που θα ακολουθήσει στο κέντρο της πόλης ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας.



Ειδικότερα από τις 4 το απόγευμα σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.



Συγκεκριμένα και σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ.Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ.Ντηλ, Βασ.Ηρακλείου, Γ΄Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ.Λαμπράκη, Κ.Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.



Επίσης δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μέχρι στις 6 το πρωί της Τρίτης, στις οδούς: Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία Σιντριβανίου, Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης, Αγγελάκη, καθ' όλο το μήκος της, Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την Δημ. Γούναρη μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης, στην οδό Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ' Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα (17-11-2025), από ώρα 06.00 και μέχρι τη λήξη των σχετικών εκδηλώσεων, στις οδούς Εγνατία, στο τμήμα της από οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης, Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την Στεφ. Δραγούμη. Στην Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την πλατεία Σιντριβανίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου. Στην Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη. Στην Καρ. Ντήλ, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Βασ. Ηρακλείου, στην Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ. Στην Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι Καυτανζόγλου. Στην Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Εγνατία. Στην Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.