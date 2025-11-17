Στεφάνι στο Πολυτεχνείο από τον Κωνσταντίνο Τασούλα: «Λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας»

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για την επέτειο 52 χρόνων από την εξέγερση του 1973, στέλνοντας μήνυμα για «υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας».

Ο ΠτΔ τόνισε σε δήλωσή του μετά την κατάθεση ότι «το Πολυτεχνείο είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας».

«Σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμη και τη ζωή τους για αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες. Με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ολόκληρη η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα

«Το Πολυτεχνείο είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.

Μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού.

Αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα. Αυτό αποδεικνύει ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα, όταν οι πολίτες συμφωνούν στην διαφύλαξη του.

Σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμη και τη ζωή τους για αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες. Με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος.

Η φωνή του Πολυτεχνείου που ταρακούνησε τη δικτατορία "Ψωμί, παιδεία, ελευθερία" γίνεται σήμερα χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία, για προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς.

Και όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν.»