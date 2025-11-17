Πολιτική Νίκος Δένδιας Επέτειος Πολυτεχνείου

Το μήνυμα Δένδια για την επέτειο του Πολυτεχνείου: «Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήρε τις προσπάθειες των αγωνιστών του Πολυτεχνείου απέναντι «σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

«Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία». Με αυτά τα λόγια ο Νίκος Δένδιας θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήρε τις προσπάθειες των αγωνιστών του Πολυτεχνείου απέναντι «σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Νίκος Δένδιας Επέτειος Πολυτεχνείου

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader