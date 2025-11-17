Το μήνυμα Δένδια για την επέτειο του Πολυτεχνείου: «Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία»

«Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία». Με αυτά τα λόγια ο Νίκος Δένδιας θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.



Με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήρε τις προσπάθειες των αγωνιστών του Πολυτεχνείου απέναντι «σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.



Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».