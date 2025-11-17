Μητσοτάκης για επέτειο Πολυτεχνείου: «Διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη, ευρωπαϊκή»

Μήνυμα για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή.

Που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο. Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας. Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας.

Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη .Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό.

Και το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για μία Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική. Με τη σκέψη ανοιχτή και το βλέμμα στο μέλλον» έγραψε ο Πρωθυπουργός στη λεζάντα της ανάρτησής του.