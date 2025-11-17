Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του - Πλήθος κόσμου αποτίει φόρο τιμής, «αστακός» το Κέντρο

Με ένα κόκκινο γαρύφαλλο στο χέρι κι έναν κόμπο στο λαιμό, πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου 2025 στο Πολυτεχνείο, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για την επιστροφή της Δημοκρατίας στη χώρα που τη γέννησε.

Στην 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος στην Πατησίων άνοιξαν από τις 9 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη μία το μεσημέρι (13:00), ώστε όλοι όσοι επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να τιμήσουν τη μνήμη των πεσόντων αγωνιστών.



Οι πόρτες του Πολυτεχνείου άνοιξαν από το Σάββατο (15/11), στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και, ήδη, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.



Τασούλας: «Λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας»



Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στέλνοντας μήνυμα για «υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας».

Ο ΠτΔ τόνισε σε δήλωσή του μετά την κατάθεση ότι «το Πολυτεχνείο είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας».

«Σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμη και τη ζωή τους για αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες. Με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Αστακός» το κέντρο της Αθήνας



Ο εορτασμός της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, ως είθισται, με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία το απόγευμα της Δευτέρας (17/11).

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, με την ΕΛΑΣ να έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, προκειμένου να μην υπάρξουν «παρατράγουδα» που θα αμαυρώσουν την ιστορική επέτειο.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ βρίσκεται ήδη σε πλήρη ανάπτυξη για τις εκδηλώσεις μνήμης, με το κέντρο της Αθήνας να τίθεται σε ασφυκτικό κλοιό ασφαλείας.



Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών - ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, Ασφάλεια και Τροχαία - έχουν αναπτυχθεί από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον χώρο του Πολυτεχνείου, σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σχέδιο θα συμμετέχουν και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία του κέντρου για την πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων.



Αυστηρό σχέδιο ασφαλείας με drones, ελικόπτερα και «Αίαντες»



Την ίδια ώρα, η επιτήρηση από αέρος θα είναι συνεχής. Drones και ελικόπτερο της ΕΛΑΣ θα μεταφέρουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ θα πραγματοποιούνται έλεγχοι και στις ταράτσες πολυκατοικιών, κυρίως στα Εξάρχεια. Αστυνομικές δυνάμεις θα προχωρούν παράλληλα σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απόκρυψη αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επεισόδια.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι «Αίαντες», τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, έτοιμα να επέμβουν όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.



Κλειστοί σταθμοί του Μετρό



Έξι σταθμοί του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας θα κλείσουν το μεσημέρι της Δευτέρας (17 Νοεμβρίου), ύστερα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τη συγκέντρωση και πορεία του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, από τις 14:00, θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί Ομόνοια (γραμμές 1 και 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.



Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση από τα συγκεκριμένα σημεία, ενώ οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.



Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις



Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης (18/11). Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως τις οδούς γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου έχει επιβληθεί απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας, ενώ τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.



Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων ισχύει από τις 6.00 της Δευτέρας (17/11), ενώ θα εφαρμοστεί και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων: