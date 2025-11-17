Σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο: Έκλεισε το Μετρό - 19 προσαγωγές, μία σύλληψη

Κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των πενήντα δύο χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων που είχαν ανοίξει από τις 7 το πρωί, έκλεισαν στη μία το μεσημέρι (13:00) με τους εορτασμούς να αναμένεται να κορυφωθούν, ως είθισται, με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας.

Έξω από το Πολυτεχνείο είναι συγκεντρωμένος από νωρίς το μεσημέρι αρκετός κόσμος, ενώ κάποια στιγμή υπήρξε μικροένταση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρύτανη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν πραγματοποιηθεί 20 προσαγωγές ατόμων από προελέγχους στο κέντρο της Αθήνας, ενώ μία από αυτές θα μετατραπεί σε σύλληψη.

Οι επετειακές κινητοποιήσεις είναι σε εξέλιξη υπό το ακούραστο βλέμμα drone, ενώ υπάρχουν καλέσματα για τη μεγάλη πορεία που είθισται να πραγματοποιείται και να καταλήγει στην αμερικανική πρεσβεία.



ΑΔΕΔΥ: 15:30 – Πλατεία Κλαυθμώνος

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ): 16:30 – Προπύλαια

ΚΚΕ (μ-λ): 15:00 – Χρ. Λαδά & Σταδίου

Κ.Ο. Αττικής ΚΚΕ: 17:00 – Σταδίου & Γεωργίου Σταύρου

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίς το πρωί της Δευτέρας κατέθεσαν στεφάνι, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.

Σημειώνεται ότι στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, Ασφάλεια και Τροχαία βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί, κυρίως γύρω από το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Στις 2 το μεσημέρι (14:00) έκλεισαν και οι σταθμοί του μετρό: Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, απαγόρευση στάσης στάθμευσης των οχημάτων, την Δευτέρα 17/11/2025 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.